© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito gli appuntamenti di domani a Roma:REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vice presidente, Daniele Leodori, presentano nel corso di una conferenza stampa "LazioSicuro - Linee guida sulle regole per chi riapre". L'evento si svolge a Roma, presso la sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212. (ore 12) (Rer)