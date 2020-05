Coronavirus: Svezia dona 400 mila dollari all’Unicef tunisino per contrasto pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia ha donato 400 mila dollari attraverso la Sida (l’Agenzia svedese di cooperazione internazionale allo sviluppo) all'organizzazione Unicef Tunisia. Secondo un comunicato stampa dell’Unicef, i fondi stanziati dalla Svezia saranno utilizzati per acquistare dispositivi di protezione per gli operatori sanitari di prima linea che sono esposti al rischio di contagio da coronavirus, rafforzando le misure previste dal piano strategico tunisino paese per contrastare la pandemia. Secondo il responsabile dell'informazione presso l'ufficio Unicef in Tunisia, Mokhtar Dhahri, le attrezzature sanitarie giungeranno in Tunisia tra una decina di giorni e saranno consegnate al ministero della Salute sotto forma di donazione. "La Tunisia è stata scelta dall'Unicef tra i paesi prioritari la cui situazione soddisfa un importante criterio di valutazione: la capacità del governo di rispondere alla crisi. L’Unicef in Tunisia è estremamente grato per il sostegno e l'impegno che la Svezia ha sempre dimostrato in particolare in questo vasto progetto di lotta contro il Covid-19”, ha dichiarato Lila Pieters, rappresentante dell’organizzazione Onu in Tunisia. Finora le autorità tunisine hanno registrato 994 contagi da coronavirus e 41 decessi.(Tut)