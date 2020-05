Coronavirus: in area Milano +364 casi positivi, +177 in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i casi positivi in molte province lombarde. A Varese sono 2705 (+38), ieri erano +48, lo stesso vale per Sondrio che registra un solo positivo in più, mentre ieri erano +37, Pavia, dove i casi positivi in 24 ore sono 67 (ieri erano 69), Monza (+25), Mantova (+10), Lecco (+3) e Como (+27). A comunicare il riepilogo dei dati per provincia è la Regione Lombardia. Salgono rispetto a ieri invece i dati di Milano 19.701 (+364), di cui 8.335 (+177) a Milano città, mentre ieri erano 19.337 (+216), di cui 8.158 (+56) in città. Nel comunicato si specifica però che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi. Cresce rispetto a ieri il numero di positivi anche a Bergamo 11.360 (+47), 24 ore fa erano 11.313 (+22), a Brescia 12.929 (+68), dove ieri erano 12.861 (+55), a Cremona 6.068 (+31), e a Lodi 2.994 (+28). (Rem)