Regno Unito: ministro Sanità, oltre 122 mila test nella giornata di ieri

- Il Regno Unito ha effettuato 122.347 test per il coronavirus nella giornata di ieri. Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, nella conferenza stampa quotidiana organizzata per informare sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 a livello nazionale. La notizia conferma che il governo britannico è così riuscito a raggiungere l’obiettivo dei 100 mila test sierologici giornalieri entro la fine di aprile. Questa mattina Hancock ha dichiarato che qualora tale soglia non sarebbe stata raggiunta, ci si sarebbe andati “molto vicini”. Ieri il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che nella giornata di mercoledì sono stati effettuati 81.611 test sierologici. La quota di oltre 122 test rappresenta, quindi, un piccolo successo per l’esecutivo guidato dal Partito conservatore e dovrebbe contribuire a tracciare meglio l’andamento dell’epidemia di Covid-19. (Rel)