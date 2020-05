Bolivia: elezioni entro inizio agosto, governo presenta ricorso alla Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia presenterà ricorso alla Corte costituzionale contro la legge elettorale approvata da entrambe le camere del parlamento, che prevede elezioni generali entro tre mesi. Lo ha annunciato oggi il viceministro del Coordinamento e della Gestione governativa, Israel Alanoca, in una dichiarazione all'agenzia statale "Abi". Il testo della legge promossa dal Movimento per il socialismo (Mas) dell'ex presidente Evo Morales sarà dunque sottoposto al giudizio del Tribunale costituzionale plurinazionale (Tcp). Il parlamento della Bolivia ha approvato oggi la legge che prevede lo svolgimento di elezioni generali entro 90 giorni, nonostante le obiezioni del capo dello Stato provvisorio Jeanine Anez, che aveva chiesto che il voto si tenesse in un periodo in cui la salute degli elettori non possa essere messa a rischio. Prima la Camera dei deputati e poi il Senato hanno approvato invece il disegno di legge promosso dal Movimento per il socialismo dell’ex presidente Morales, che ha la maggioranza in entrambe le camere. (segue) (Res)