Coronavirus: Zingaretti, nel Lazio trend contagi sotto 1 per cento, siamo su strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trend dei contagi nel Lazio sotto l'1 per cento. È la conferma che siamo sulla strada giusta". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Un buon risultato, di tutta la nostra comunità che ci dà fiducia. Ora - aggiunge il governatore - ci vuole un'immensa responsabilità da parte di ciascuno per garantire il distanziamento fisico e il rispetto delle regole che ci stiamo dando a tutela della sicurezza. Andiamo avanti in sicurezza". (Com)