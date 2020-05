Energia: l’Iraq sta incontrando difficoltà nell'attuare tagli alla produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq sta incontrando difficoltà nel ridurre la sua produzione di petrolio di circa 1 milione di barili al giorno, come previsto dall’accordo Opec+ lo scorso 12 aprile, a causa della lentezza delle negoziazioni per la distribuzione dei tagli con i principali produttori stranieri che operano sul suo territorio. Secondo quanto riferito da fonti della compagnia irachena Basrah Oil, la maggior parte della produzione petrolifera irachena è prodotta da società straniere e il loro consenso sarà essenziale per Baghdad per attuare la sua parte dell'accordo. Le questioni da negoziare sono, in particolare, quanto greggio dovrebbe tagliare ciascuna società e il calendario dei tagli. La stessa Basrah Oil Company è stata incaricata dal governo di tagliare almeno 700 mila barili al giorno. Il 12 aprile, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, guidati rispettivamente dall’Arabia Saudita e dalla Russia, hanno concordato una riduzione collettiva della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno per maggio-giugno, nel tentativo di stabilizzare il mercato petrolifero colpito dal crollo della domanda derivante dalla pandemia di coronavirus. In base all'accordo Opec+, i firmatari si sono impegnati a ridurre la produzione del 23 percento tra maggio e giugno, quindi del 18 percento tra luglio e dicembre e successivamente del 14 percento fino all'aprile 2022, con il livello base di produzione fissato a ottobre 2018. L’Iraq dovrebbe effettuare i tagli maggiori dopo Russia e Arabia Saudita, con una riduzione dell’output a 1,06 milioni di barili al giorno nella prima fase e 849 mila barili nella seconda fase.(Irb)