Coronavirus: Cambiamo!, dl su app e giustizia comprime libertà e garanzie

- Con l'entrata in vigore del decreto legge su Immuni, intercettazioni e carceri, registriamo ancora una volta la compressione delle libertà fondamentali e delle garanzie processuali dei cittadini nonché l'ennesima giravolta del governo, in questo caso sulle scarcerazioni: lo affermano in una nota i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli. "Si continua a gestire il settore giustizia come se il Covid a luglio andasse in ferie: il Ministro Bonafede propone solo discutibili norme per affrontare l'emergenza. Dimentica che, oltre a proteggere i dipendenti degli uffici pubblici, va programmato un graduale ritorno alla normalità dell'attività giudiziaria. È inaccettabile che vengano imposti alle udienze dei limiti che costringeranno i cittadini a sottostare a lunghi rinvii o a ricorrere, laddove previsto, all'assurdo processo da remoto", concludono. (Rin)