Primo maggio: Cambiamo con Toti, responsabilità sia la parola d'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È difficile attribuire a questa giornata lo spirito di una festa, ma, se si vogliono onorare i principi che la ispirano e su cui è basata la nostra Costituzione, la parola d'ordine dovrebbe essere responsabilità. Nel primo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (Pil) sia diminuito del 4,7 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,8 per cento in termini tendenziali. Lo dichiarano i membri dell'esecutivo e i parlamentari di Cambiamo con Toti, Nicola Benedetto, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Pino Bicchielli, Manuela Gagliardi, Adriano Palozzi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli, Alessandro Sorte. "Le ricadute in termini occupazionali saranno calcolabili chiaramente solo dopo la ripartenza. Questa non è una crisi endogena al sistema economico, né una conseguenza diretta della pandemia: lo shock contemporaneo di domanda e offerta è stato l'effetto dalla misure di lockdown imposto dal Governo per arginare il contagio. Non intendiamo mettere in discussione la scelta di priorità fatta dall'esecutivo: era doveroso porre al primo posto la salute, ma altrettanto doveroso era prevedere l'impatto delle misure adottate e le modalità per contenerlo. Responsabilità, appunto, in questo caso politica, di chi assume decisioni e non dà la colpa dei ritardi a chi applica strumenti farraginosi e in assenza di risorse", prosegue la nota, secondo cui una grande lezione di responsabilità invece ci giunge dai cittadini, che con i loro comportamenti individuali, pur nella confusione delle regole, hanno consentito di ridurre la contagiosità e di preservare alcuni territori da una diffusione che avrebbe messo a rischio la tenuta del sistema sanitario.(Rin)