Carceri: Boschi (IV), dimissioni Basentini buona notizia per giustizia italiana

- Le dimissioni del capo del dipartimento amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini seppur tardive, sono una buona notizia per la giustizia italiana. Lo afferma Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva, che accoglie così la conferma delle dimissioni del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. "Da settimane chiedevamo che il capo del Dap si assumesse le responsabilità per i tanti, troppi errori compiuti in questi mesi. I numerosi appelli ad agire in favore di una situazione carceraria degna di uno Stato di diritto sono rimasti a lungo inascoltati, portando allo stremo gli agenti di polizia penitenziaria, il personale e le stesse persone detenute. Ora - conclude - è necessario fare scelte serie e lungimiranti per dare una linea di comando adeguata alla situazione di crisi". (Rin)