Ue: Galizia (M5s), da Amendola giusto impegno contro paradisi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le sfide che Europa deve affrontare, e vincere, annovero quella del dumping fiscale: non è possibile permettere che l'Italia perda il 19 per cento delle proprie entrate tributarie dalle imprese, ovvero 7,5 miliardi di euro, per politiche scorrette e contrarie alle norme sulla libera concorrenza. Lo dichiara in una nota Francesca Galizia, deputata del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Politiche Ue a Montecitorio, a proposito dell'audizione fatta alla Camera sul tema del dumping fiscale. "Qui non siamo di fronte a paradisi fiscali ma a veri e propri buchi neri. Su questa tema ho interrogato il ministro Amendola il quale ha preso l'impegno di battersi per osteggiare rigorismi inutili e per costruire misure che vadano verso una politica fiscale comune in Europa. Ci aspettiamo che dalle intenzioni arrivino anche i fatti", aggiungeGalizia, secondo cui dal report stilato dal Tax Justice Network si evince una situazione sconcertante e autolesionistica. "Il dumping fiscale costa all'Europa tra i 25 e i 30miliardi di dollari, fino a raggiungere i 75 miliardi considerando perdite indirette. Penso che l'Europa stia intraprendo passi importanti per invertire rotta rispetto al passato ma ogni cambiamento - che miri alla costruzione di una UE più solidale - deve includere il fermo contrasto ai paradisi fiscali", conclude la nota. (Rin)