Malesia: centinaia di migranti arrestati prima dell'allentamento delle misure restrittive

- Centinaia di migranti e rifugiati sono stati arrestati oggi in Malesia, dove nelle prossime ore saranno allentate le misure restrittive in vigore per contenere la pandemia di coronavirus. Le forze di sicurezza hanno effettuato blitz in tre edifici di Kuala Lumpur in un'operazione denominata "Giornata del lavoro". I tre edifici - il Selangor Mansion, il Malayan Mansion e il Menara City One - dispongono di appartamenti a basso costo e si trovano in una zona sottoposta a "controllo rafforzato sui movimenti", una sorta di zona rossa dalla quale non si può uscire, né entrare. Al momento non è chiaro quale sia la ragione degli arresti. I blitz erano iniziati già nella giornata di ieri e, al termine dell'operazione, gli edifici sono stati isolati con filo spinato e al momento sono pattugliati dalle forze di sicurezza. In Malesia i lavoratori immigrati sono circa 5,5 milioni e sono al centro di forti polemiche politiche. A marzo il governo ha avanzato un appello perché si sottopongano al test del coronavirus, promettendo la distribuzione di tamponi gratuiti e suscitando critiche da parte dell'opposizione, che considera eccessiva la spesa per l'operazione. Finora le autorità sanitarie sono riuscite a effettuare test solo su poco più di 21 mila stranieri, 811 dei quali trovati positivi sul totale di circa 6 mila contagiati malesiani. Mercoledì scorso il ministro della Difesa, Sabri Yaakob, ha annunciato che tutti i migranti senza documenti individuati nelle zone rosse del paese sarebbero stati arrestati e portati in centri di detenzione. Questa mattina, il governo ha fatto sapere che riaprirà le attività economiche a partire da lunedì: la Malesia sarà così l'ultimo paese del sud-est asiatico ad allentare le misure per contenere il coronavirus. (Res)