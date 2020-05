Primo maggio: Comazzi (Fi), mai come oggi comprendiamo importanza del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, dichiara in una nota: "Buon primo maggio a tutti i lavoratori: a quelli costretti a stare a casa senza possibilità di guadagnare uno stipendio, a quelli che ogni giorno devono rispettare norme scrupolose per tutelare la loro sicurezza e a quelli che lavorano da casa, con l’ausilio delle nuove tecnologie". "Mai come in questo periodo - continua l’azzurro - comprendiamo l’importanza del lavoro per la nostra realizzazione personale e per il nostro sostentamento. In questa giornata - conclude - voglio dedicare un pensiero anche a chi ogni giorno combatte in prima linea per arginare il contagio: medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine, ricercatori, volontari, con l’augurio di poter presto tornare alla normalità”. (Com)