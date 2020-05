Coronavirus: nel Lazio 165 guariti è record, 8 morti e altri 56 positivi con trend in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra per il terzo giorno consecutivo un record di guariti, 165 nelle ultime 24 ore per un totale di 1.872, il triplo dei nuovi casi positivi al Covid-19 che sono stati 56 oggi, con un trend per la prima volta sotto a 1 per cento. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute 8 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. E' quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, delle Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, reso noto dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita", commenta l'assessore D'Amato. Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 13 nuovi casi positivi al Covid-19 e 41 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le Usca-r sono a lavoro per l'indagine epidemiologica. La Asl Roma 2 registra, invece, 15 nuovi casi positivi e 2 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Usca-r da oggi sono attivi 2 drive-in per l'indagine epidemiologica. In totale sul territorio sono attivi 3 drive-in. Altri 5 casi positivi si registrano nella Asl Roma 3, dove 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche qui con le Usca-r si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica sul territorio. Non risultano nuovi casi positivi nella Asl Roma 4, dove, però, è morta una donna di 102 anni. Mentre 280 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Usca-r si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica. Intanto, 3 postazioni di tampone drive-in sono attivi sul territorio. La Asl Roma 5 registra 7 nuovi casi positivi e 4 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le Usca-r nelle Rsa e case di riposo del territorio. La Asl Roma 6 registra 9 nuovi casi positivi al Covid-19 e 6 decessi: un uomo di 86 anni e 5 donne di 72, 78, 81, 84 e 94 anni. Mentre 41 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Inoltre, sono stati ampliati i posti nella Rsa Covid pubblica di Genzano con l'apertura del nuovo reparto. (segue) (Rer)