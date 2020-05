Coronavirus: nel Lazio 165 guariti è record, 8 morti e altri 56 positivi con trend in calo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra 5 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre è morta una donna di 78 anni. Le Usca-r sono al lavoro per l'indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio. Nessun decesso né nuovi casi positivi al Covid-19 nella Asl di Frosinone, dove 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le Usca-r sono al lavoro per l'indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio. La Asl di Viterbo registra un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 59 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto, è ripresa l'operatività dell'ospedale di Tarquinia. Anche nella Asl di Rieti si registra un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 35 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche in questo caso proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali e l'incremento dei posti letto: al policlinico Umberto I sono guariti 2 pazienti. Mentre all'ospedale San Camillo è operativo il laboratorio per il test Covid h24. Anche all'ospedale Sant'Andrea sono guariti 2 pazienti. Inoltre, non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore. Mentre all'ospedale San Giovanni non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni: operativo il laboratorio per il test Covid h24. Al policlinico Gemelli il 37,7 per cento del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Al policlinico Tor Vergata, invece, 8 pazienti sono guariti. All'Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. In merito alla situazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù: nella giornata di ieri 69 casi sospetti sono risultati tutti negativi. Inoltre sono stati dimessi 3 pazienti guariti, ma restano ricoverati al centro covid di Palidoro, in totale, 10 pazienti: 9 bambini, di cui 2 in terapia intensiva, e 1 familiare. Infine, al Covid center campus biomedico sono 13 i pazienti guariti da inizio emergenza. (Rer)