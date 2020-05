Bulgaria: avvertito sisma di magnitudo 4.5 nei pressi di Plovdiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di 4.5 gradi della scala Richter è stato registrato oggi in Bulgaria alle 14:01 ora locale (le 13:01 in Italia). Secondo quanto riferito dal Centro sismologico euro mediterraneo, l’epicentro del sisma è stato individuato a 13 chilometri dalla città di Plovdiv, nel sud del paese. Il terremoto ha avuto origine a una profondità di 2 chilometri ed è stato avvertito in diverse aree della Bulgaria. Al momento non giungono informazioni su potenziali vittime, feriti o danni materiali degni di nota. (Seb)