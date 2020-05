Romania-Moldova: governo di Bucarest approva assistenza umanitaria da 3,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha approvato la concessione di un sostegno umanitario alla Moldova di 16,5 milioni di lei (pari a circa 3,5 milioni di euro), sotto forma di materiali sanitari necessari per fronteggiare il coronavirus. Inoltre, da ieri, 42 medici e infermieri romeni hanno iniziato un periodo di lavoro di due settimane in Moldova per contrastare il Covid-19. In visita a Chisinau, il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha trasmesso un messaggio di sostegno allo Stato confinante nel contesto della pandemia. Il capo della diplomazia romena ha inoltre ricordato che la Romania continua a sostenere la Moldova a raggiungere il suo obiettivo primario di integrazione europea. (Rob)