Libia: Guterres spera di nominare presto un nuovo inviato Onu

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso la speranza di poter nominare presto un nuovo inviato in Libia, sottolineando che sta trattando attivamente con i candidati e il rappresentante ad interim e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Usmil) Stephanie Williams. Nelle dichiarazioni della stampa, Guterres ha aggiunto: "Speriamo che ciò sia possibile nel prossimo futuro. Non darò nomi, ma stiamo partecipando attivamente alle consultazioni con alcuni nomi e spero che questo ci permetterà di risolvere questo problema molto rapidamente". (segue) (Res)