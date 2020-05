Libia: Guterres spera di nominare presto un nuovo inviato Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 aprile, l'ex ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha ritirato ufficialmente la propria candidatura a inviato dell'Onu in Libia in sostituzione di Ghassan Salamé. “Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha preso l'iniziativa, il 7 marzo 2020, di offrirmi personalmente l'incarico di rappresentante speciale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)", ha spiegato Lamamra, ripreso dall'agenzia di stampa ufficiale algerina "Aps". "Ho dato il mio consenso in linea di principio in uno spirito di impegno a favore dei fratelli libici, nonché nei confronti delle organizzazioni internazionali e regionali interessate alla risoluzione della crisi libica". Tuttavia, ha aggiunto il diplomatico algerino, "le consultazioni che Guterres ha condotto da allora non sembrano potersi tradurre nell'unanimità del Consiglio di sicurezza e di altri attori, e questo è essenziale per la realizzazione del missione di pace e di riconciliazione nazionale in Libia". Secondo alcuni osservatori, diversi paesi, compresi membri dell'Unione africana, si sarebbero opposti alla nomina di Lamamra preoccupati per l’acquisizione da parte dell'Algeria di una maggiore influenza diplomatica attraverso la mediazione strategica in Libia. (Res)