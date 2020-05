Romania: Ciolacu (Psd) denuncerà presidente Iohannis a Consiglio nazionale contro discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcel Ciolacu, presidente ad interim del Partito socialdemocratico romeno (Psd), ha annunciato che sporgerà denuncia al Consiglio nazionale per la lotta contro la discriminazione (Cncd) contro il presidente Klaus Iohannis per "incitamento all'odio basato sulla diffusione di false informazioni". La questione riguarda l’ultima polemica sorta fra il capo dello Stato e i vertici del Psd relativa al disegno di legge sull’autonomia della contrada dei Sekleri, una delle aree della Romania a maggioranza ungherese. Ciolacu, inoltre, ha chiesto di convocare le commissioni parlamentari d’intelligence. Iohannis ha accusato i socialdemocratici di connivenze con il premier ungherese, Viktor Orban, per favorire l’attuazione di una legge che avrebbe garantito maggiori forme di autonomia alla regione a maggioranza magiara. "Chiedo fermamente al presidente Iohannis di presentare prove chiare, altrimenti tutti capiranno che si tratta di una nuova menzogna”, ha detto Ciolacu, secondo cui i servizi d’intelligence interna ed estera dovrebbero presentare un rapporto in merito alle accuse lanciate dal capo dello Stato.(Rob)