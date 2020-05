Egitto: uccisi due miliziani islamisti nel Nord del Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due miliziani islamisti sono stati uccisi in una sparatoria con le Forze armate egiziane nel Nord Sinai, il giorno dopo un attentato avvenuto nei pressi di B'er al Abd in cui sono rimasti coinvolti dieci militari. Lo ha dichiarato il portavoce militare egiziano colonnello Tamer el Rifae in un comunicato stampa diffuso su Facebook. La sparatoria è esplosa mentre le Forze armate erano impegnati in un raid all’interno di un’area agricola nel Nord del Sinai. I due miliziani erano in possesso di una mitragliatrice, un dispositivo di comunicazione wireless e diverse quantità di munizioni.(Cae)