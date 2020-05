Perù: coronavirus, superati i mille decessi per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno superato quota mille i decessi per Covid-19 in Perù, con oltre cento morti in un solo giorno e il numero di contagi da coronavirus che si avvicina ora a 37 mila. Lo rende noto l’ultimo bilancio del ministero della Sanità di Lima. In particolare, con 108 decessi nelle ultime 24 ore, sono passati a 1.051 i morti per Covid-19 in Perù, uno dei paesi dell’America Latina più colpiti dalla pandemia. Il numero dei contagi è pari a 36.976. Al momento, inoltre, ci sono 4.968 persone ricoverate in ospedale. Sono invece 10.405 i pazienti peruviani che risultano guariti. Secondo i dati del ministero della Sanità, il Perù dispone di 808 posti letto in terapia intensiva, 651 dei quali sono già occupati. Il presidente Martin Vizcarra ha avvertito domenica scorsa che il paese sta raggiungendo “il limite della sua capacità di risposta” alla pandemia e ha insistito sulla necessità di rispettare le misure preventive per contenere il contagio. Questo, ha aggiunto il capo dello Stato, “non significa che il governo se ne stia con le braccia incrociate”: “Continuiamo a lavorare per essere in grado di assistere tutti i pazienti”. (Res)