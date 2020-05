Usa: Trump invita governatore Michigan a trattare con dimostranti armati, è “brava gente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti armati che oggi hanno fatto irruzione all’interno del Campidoglio del Michigan, a Lansing, sono “brava gente”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invitando il governatore democratico Gretchen Whitmer a negoziare con i dimostranti. La protesta è scoppiata dopo che la Whitmer ha firmato tre ordini che estendono le restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus. La senatrice Dayna Polehanki ha condiviso sui social una foto che ritrae un gruppo di manifestanti armati di fucili all’interno dell’edificio e un video che mostra centinaia di altre persone all’esterno del Campidoglio. “Il governatore del Michigan dovrebbe metter via le armi e concedere qualcosa. Questa è brava gente, ma è arrabbiata. Vuole tornare alla propria vita, in maniera sicura. Incontrala, parlaci, stringi un accordo”, ha twittato Trump sul suo profilo. Protagonisti dell’azione sono circa 500 uomini, in grande maggioranza bianchi, molti pesantemente armati. L’episodio s’inserisce nel quadro delle crescenti tensioni negli Stati Uniti sulle riaperture e sull’alleggerimento delle misure restrittive imposte dalle autorità. Diversi Stati, in particolare nel sud del paese, hanno già iniziato a riaprire le attività economiche: oggi è stato il turno di Texas, Alabama, Idaho, Iowa, Maine, North Dakota, Utah e Wyoming. In Tennessee quella di oggi è stata la prima giornata in cui è stata consentita libertà di movimento ai cittadini. A partire da lunedì prossimo nuove riaperture sono state annunciate in Florida, Missouri, Nebraska e West Virginia. (Res)