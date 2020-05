Tunisia: consolato a Tripoli annuncia rinvio rimpatrio tunisini bloccati in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale tunisino a Tripoli ha annunciato la sua decisione di rinviare l'apertura del valico di frontiera per il rimpatrio di un nuovo gruppo di tunisini bloccati in Libia, inizialmente previsto per oggi, primo maggio. In una nota rilasciata oggi, il consolato ha dichiarato che questa decisione arriva dopo un guasto ai sistemi elettronici per la registrazione dei cittadini stranieri in uscita sul lato libico del confine. Il consolato generale tunisino a Tripoli aveva annunciato ieri la riapertura del valico di Ras Jedir e di autorizzare l’ingresso dei cittadini tunisini dal 18 aprile bloccati in Libia, dopo aver completato le procedure regolamentari necessarie per riceverli, comprese le procedure sanitarie.(Tut)