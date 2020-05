Difesa: Finantieri costruirà le fregate per la Marina statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (Fmm), un contratto del valore di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell’unità capoclasse del programma “Ffg(X)” per le nuove fregate lanciamissili della Marina Usa. Il contratto, si legge in un comunicato, prevede l’opzione per nove ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l’addestramento degli equipaggi, che porteranno il valore complessivo a 5,5 miliardi di dollari per Fincantieri. Nell’ambito del programma, la Marina Usa prevede la costruzione di ulteriori dieci unità, per un totale di 20. Con questo successo, Fincantieri raccoglie i frutti di un lungo lavoro. Oltre ad aver sviluppato il programma Littoral Combat Ships, che prevede la costruzione di 16 navi (di cui 10 già consegnate), lo scorso dicembre FMM ha ottenuto un ordine plurimiliardario per la costruzione di 4 unità Multi-Mission Surface Combatants (Mmsc), destinate al regno dell’Arabia Saudita, nell’ambito del programma Foreign Military Sales degli Stati Uniti. (segue) (Com)