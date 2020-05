Difesa: Finantieri costruirà le fregate per la Marina statunitense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri, grazie al supporto del governo italiano e a un modello organizzativo rigoroso fondato sulla cultura del lavoro, applicato anche di recente per il nuovo ponte di Genova, si è affermata in una competizione che ha visto in gara i principali gruppi cantieristici americani. Fmm ha sottoposto al governo statunitense e alla Marina Usa, a cui va il riconoscimento dell’azienda, un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo. La proposta del Gruppo, infatti, è basata sulla piattaforma delle fregate Fremm, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana che Fincantieri sta completando. Fmm rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (Fmg), guidata da Dario Deste, che controlla altri due siti sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) – Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine – e annovera clienti commerciali e governativi, tra cui la Marina e la Guardia Costiera statunitensi. (Com)