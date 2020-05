Def: Brunetta, occorrono ben più du cento miliardi per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bastano 75 miliardi per uscire dalla crisi: ne occorrono ben più di 100, secondo quella politica economica nota come "front load", che suggerisce di concentrare tempestivamente tutto il piano di intervento nell'immediato, nell'esatto momento in cui serve, per poi ritornare sul sentiero virtuoso della riduzione del debito pubblico e del miglioramento dei conti, una volta passata la crisi. Lo afferma Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista. "Seguendo l'orientamento delle politiche di front loading, come la letteratura economica suggerisce, il Governo avrebbe dovuto mettere a disposizione subito più di 100 miliardi, per portare il deficit 2020 a circa il 12,0 per cento del Pil, anziché al 10,0 per cento come previsto nel Def. Due punti percentuali in più quest'anno da recuperare poi l'anno prossimo quando, anziché essere pari a quasi il 6,0 per cento del Pil, tale deficit dovrà essere ridotto a circa il 3,0 per cento, in maniera da farlo convergere verso i parametri previsti dal trattato di Maastricht, che probabilmente già dall'anno prossimo dovrà essere nuovamente rispettato. Una condizione questa possibile, grazie all'aumento del Pil generato dalla politica di front load", aggiunge.(Rin)