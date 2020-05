Coronavirus: Campidoglio, ztl restano aperte h24 fino al 31 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano aperte fino al 31 maggio 2020 le zone a traffico limitato di Trastevere, Tridente e Centro storico. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che proroga l'apertura dei varchi delle ztl. Lo rende noto il Campidoglio. "Il provvedimento è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali", si legge nella nota. (Com)