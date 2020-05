Difesa: Margiotta (Pd), contratto Fincantieri negli Usa rafforza settore in cui siamo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara vinta da Fincantieri che si aggiudicata la costruzione di dieci nuove fregate multiruolo di classe Fremm per la Marina statunitense è una grande notizia per la nostra industria, che rafforza e rinvigorisce un settore in cui siamo leader. "Una soddisfazione in più per il comparto Difesa, che ha un’ottima guida in ⁦⁦Lorenzo Guerini". Lo scrive su Twitter Salvatore Margiotta, sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti.(Rin)