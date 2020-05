Primo maggio: a Civitavecchia suonano le sirene delle navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa del lavoro, le navi presenti al porto di Civitavecchia hanno suonato all'unisono le sirene di bordo. Lo rende noto la Capitaneria di porto. L'iniziativa, promossa dall'Ics, (organizzazione mondiale dello shopping, ndr) ha lo scopo di "ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale del pianeta, attraverso un simbolico gesto che verrà posto in essere da gran parte dello shipping mondiale". Oggi alle 12 le navi ormeggiate nel porto di Civitavecchia, i mezzi dei servizi tecnico-nautici (rimorchiatori, piloti e ormeggiatori), le motovedette della Guardia costiera, della Guardia di finanza e delle altre istituzioni dello Stato in servizio, si sono unite all'iniziativa "al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'intero comparto marittimo, manifestando vicinanza reciproca agli equipaggi delle navi, in questo periodo costretti, a volte, a lunghe permanenze a bordo". Attualmente, e già da marzo, il porto di Civitavecchia ospita due navi da crociera con più di 600 marittimi ancora a bordo. "Persone di varia nazionalità che stanno affrontando e superando con grande senso del dovere e spirito di sacrificio, anche la presenza del virus a bordo".(Com)