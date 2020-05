Coronavirus: sindacati, mancano 72 ore e regione Lombardia non chiarisce la fase 2 dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati Filt-Cgil Fit-Cisl, Uilt-Uil comunicano in una nota: "Il 4 maggio '20 ripartono le attività produttive, non possiamo che esprimere preoccupazione per il sistema dei trasporti in Lombardia. Da stime della stessa regione Lombardia, sarebbero oltre 900.000 (1,8 mil totale) le persone che potrebbero riprendere la propria attività lavorativa a partire dal prossimo 4 maggio: è evidente come un tale flusso di lavoratori non potrà essere gestito interamente dal sistema del trasporto pubblico lombardo. In questo contesto appaiono come imprescindibili le seguenti operazioni: implementazione del lavoro agile per tutte quelle aziende che sono nelle condizioni di far lavorare i propri dipendenti da remoto; modifica dei "tempi delle città", cercando il più possibile di evitare il fenomeno delle cosiddette "ore di punta". L'obbligo del distanziamento di almeno un metro impone, come giusto che sia, alle aziende di trasporto di rivedere il "layout" tanto dei mezzi quanto dei luoghi di attesa degli stessi (stazioni, mezzanini della metro, fermate, ecc.): questo comporta la drastica diminuzione della capienza di entrambi. L'effetto di queste due azioni combinate rischia d'essere drammatico: inevitabili a nostro avviso sono la creazione di code che, se non adeguatamente controllate, porterebbero alla formazione di "assembramenti disordinati" in cui la distanza di un metro sarebbe materialmente impossibile da far rispettare, con conseguenze sanitarie e per l'ordine pubblico facilmente preventivabili. Analogo problema di sicurezza si potrebbe verificare per l'accesso diretto ai mezzi, essendo concretamente impossibile far rispettare, da parte del lavoratore a "bordo", la distanza di un metro fra un viaggiatore e l'altro. Siamo preoccupati dei possibili momenti di tensione verso i lavoratori dei trasporti, qualora gli stessi cercassero di far rispettare le distanze in assenza di "strumenti" che impediscano l'accesso ai mezzi, quando questi avessero superato la capienza massima". (segue) (Com)