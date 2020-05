Coronavirus: sindacati, mancano 72 ore e regione Lombardia non chiarisce la fase 2 dei trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi si occupa dei controlli? Chi si occupa della sicurezza? - si chiedono i sindacati nella nota - A queste domande che poniamo da tempo a Regione Lombardia non abbiamo ancora avuto risposta, neppure al tavolo su Tpl regionale, ma non ci stancheremo certo di esigere una risposta chiara! C'è la necessità di avere direttive chiare, tanto per i passeggeri quanto per gli operatori dei mezzi pubblici, dando un'informazione capillare sulle norme da adottare. Dalla capienza massima dei mezzi, magari con strumentazione tecnologiche in relazione al tipo ed alla dimensione degli stessi, alle "istruzioni operative" da seguire per quei conducenti o capitreno che, avendo il mezzo o il vagone già "pieno" vedano altri potenziali passeggeri attendere ad una fermata (il conducente si ferma? E se dovesse fermarsi come comportarsi con l'utenza?) troppi sono i punti interrogativi alla vigilia di uno dei più complessi lunedì che la storia del trasporto pubblico locale ricordi. È un problema di responsabilità: la gestione dei delicatissimi rapporti con l'utenza non può essere delegata al singolo lavoratore. Il diritto romano aveva nel precetto unicuique suum (a ciascuno il suo) uno dei suoi cardini: al lavoratore il dovere di prestare con diligenza il suo operato, alle aziende ed alle istituzioni quello di gestire rapporti i rapporti con l'utenza e le potenziali ricadute sull'ordine pubblico". "Servono azioni coordinate ed integrate nel rispetto del Dpcm e delle Linee Guida emanate dal Ministero dei Trasporti, è necessario che le Istituzioni Lombarde e le Agenzie di bacino del Tpl si confrontino nel merito con il sindacato di categoria in modo da poter affrontare con cognizione di causa le problematiche che inevitabilmente insorgeranno - concludono i sindacati - Per tempo abbiamo chiesto a Regione Lombardia di chiarire cosa ne sarà dal 4 maggio del trasporto in Lombardia, abbiamo chiesto forme di coordinamento in sede alle Agenzie di Bacino, ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Il risultato è che avremo virtuosismi e mancanze, disparità e confusione; esattamente come nella Fase 1, come se l'esperienza non avesse insegnato nulla". (Com)