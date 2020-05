Ucraina: Banca mondiale approva una nuova linea di credito di 150 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato oggi ulteriori finanziamenti per l'Ucraina per un importo di 150 milioni di dollari nell'ambito del progetto di ammodernamento del sistema di assistenza sociale per la popolazione ucraina. Obiettivo della linea di credito, per l’appunto, è migliorare l’assistenza nei confronti delle famiglie a basso reddito. "Migliaia di famiglie ucraine stanno già affrontando difficoltà nel pagare gli affitti e i servizi pubblici perché le persone stanno perdendo i loro redditi. I pensionati non possono permettersi di acquistare nemmeno medicine e alimenti di base a causa dell'aumento dei prezzi”, ha riferito Alex Kremer, rappresentante della Banca mondiale per l’Ucraina, la Bielorussa e la Moldova. “È importante aiutare queste persone effettuando pagamenti sociali più rapidi e mirati. Il finanziamento aggiuntivo supporterà anche le sovvenzioni di avvio per le piccole imprese, conosciute in Ucraina come ‘Hand of Help’, che supporteranno i poveri nell'apprendimento di nuove competenze, nella ricerca di un lavoro o nell'apertura di un'impresa", ha aggiunto Kremer. (Rum)