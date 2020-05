Carceri: Mulè (FI), dimissioni Basentini certificano sconfitta ministro Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), Francesco Basentini, certificano il fallimento del suo diretto superiore e cioè il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Lo scrive in una nota Giorgio Mulè, deputato di FI e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Lo stesso ministro che, in base al principio di responsabilità, se fosse stato in... buona fede avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di Basentini ben prima delle rivolte carcerarie durante l'emergenza Covid. In Aula alla Camera e in tutti i luoghi istituzionali, Forza Italia ha chiesto a gran voce la rimozione di Basentini per "manifesta incapacità", aggiunge. Secondo Mulè, far rotolare la sua testa oggi significa prendere atto di una situazione che è sfuggita di mano al ministro della Giustizia. "E nel deserto dei diritti, continuamente calpestati da una politica miope del Guardasigilli e avallata dalla sua maggioranza, è solo il primo passo verso il ristabilimento di una normale amministrazione della giustizia. Ovviamente adesso è fondamentale verificare chi prenderà il posto di Basentini, se un 'Torquemada' innamorato del giustizialismo grillino o un magistrato equilibrato. Visti i precedenti di Bonafede nulla lascia ben sperare", conclude.(Rin)