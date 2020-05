India: la serrata generale termina domani, premier Modi incontra i ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha incontrato questa mattina i ministri del suo governo per definire una strategia di uscita dalla serrata generale, che dovrebbe terminare nella giornata di domani. All'incontro, riferisce "Hindustan Times", hanno partecipato tra gli altri il ministro dell'Interno Amit Shah, il ministro delle Ferrovie Piyush Goyal e il ministro dell'Aviazione Hardeep Puri. Ieri Modi aveva invece presieduto una riunione sul rilancio dell'economia, nel corso della quale aveva posto l'accento in particolare sulla necessità di attrarre nuovi investimenti esteri. In vista della fine del "lockdown" il ministero dell'Interno ha consentito ad alcuni Stati di avviare le attività per riportare nei territori d'origine studenti, turisti e lavoratori rimasti bloccati in altre aree del paese. A questo proposito è stata già predisposta una linea ferroviaria che ha riportato da Telengana a Jharkhand circa mille persone. Una volta che le restrizioni sui voli passeggeri saranno rimosse, gli aeroporti dovrebbero accelerare i rientri. Per facilitare il distanziamento sociale, l'Autorità degli aeroporti dell'India ha emesso una serie di linee guida che prevedono che gli aerei viaggino con a bordo al massimo il 30 per cento dei passeggeri.(Inn)