Usa: Biden respinge le accuse di molestie sessuali, "mai fatto nulla del genere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, ex vicepresidente statunitense e principale candidato alla nomination democratica in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre, ha negato oggi le accuse di molestie sessuali nei confronti di una sua ex collaboratrice al Senato nel 1993. "No, non è vero. Affermo inequivocabilmente che non è mai successo niente del genere, mai", ha detto Biden in un'intervista all’emittente “Msnbc”. Una donna californiana di nome Tara Reade, che ha lavorato come assistente del personale all'ufficio del Senato di Biden dal dicembre 1992 all'agosto 1993, ha sostenuto di essere stata molestata dall'ex vice di Obama nel 1993. In una dichiarazione rilasciata prima dell'intervista a “Msnbc”, Biden ha invitato il Senato degli Stati Uniti a chiedere agli Archivi nazionali di pubblicare qualsiasi documentazione personale che possa indicare se la sua ex collaboratrice avesse presentato un reclamo nei suoi confronti nel periodo in questione. (Nys)