Germania: operativa nuova clinica per Covid-19 a Berlino, a disposizione 500 posti letto

- Dopo un mese di lavori intensi, la clinica di emergenza Covid-19 nella zona fieristica di Berlino è pronta. Come dichiarato dal ministro della Salute del Land di Berlino Dilek Kalayci, esponente del Partito socialdemocratico (Spd), il Centro di trattamento per il coronavirus “Jaffestrasse” avrà 500 posti letto, di cui un centinaio dotati di ventilatori. La clinica d'emergenza dedicata al Covid-19 verrà utilizzata solo in caso di sovraffollamento degli altri ospedali della capitale tedesca. Stando a quanto riporta il quotidiano “Tagesspiegel”, oltre il 40 per cento dei circa 20 mila letti di ospedale a Berlino sono attualmente vuoti. Tuttavia, se il virus della corona dovesse diffondersi nelle case di cura e in quelle di riposo, come avvenuto a Lichtenberg, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. “Se necessario, il centro di trattamento potrebbe essere ampliato sino a mille posti letto, ha affermato il ministro del Land Kalayci, confermando l'impegno di tutti i soggetti coinvolti. (Geb)