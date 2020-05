Spagna: coronavirus, chiuso il grande ospedale da campo a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ufficialmente chiuso il maxi ospedale da campo realizzato a Madrid per contrastare la pandemia di coronavirus. Divenuto il simbolo della lotta della Spagna contro il Covid-19, l'ospedale poteva contare su 1.350 posti letto e ha curato circa 4 mila persone. La struttura, sebbene ora verrà chiusa, non sarà dismessa e resterà operativa in caso di nuovi focolai. L’andamento della curva dei contagi mostra che la Spagna sembrerebbe sempre più vicina a lasciarsi alle spalle la fase più grave della crisi del coronavirus, che sinora ha provocato la morte di 24.824 persone. Il bilancio delle vittime è aumentato di 281 durante la notte, secondo il ministero della Salute di Madrid, un dato in leggera crescita rispetto a quello di ieri ma sempre molto basso rispetto alle medie delle ultime settimane. Non sono comunque mancate le proteste da parte di diversi operatori sanitari quando la presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato la chiusura dell’ospedale da campo. (Spm)