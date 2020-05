Donbass: ule dienze del processo sull’abbattimento del volo MH17 riprenderanno l'8 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le udienze del processo sull’abbattimento dell’MH17 di Malaysia Airlines avvenuto nel 2014 sui cieli del Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, riprenderanno l’8 giugno. È quanto riferito oggi dal tribunale distrettuale dell’Aia, secondo cui le udienze si terranno complesso giudiziario di Schiphol, nei pressi di Amsterdam. “Come previsto, il procedimento penale MH17 riprenderà lunedì 8 giugno. Tuttavia, a causa del coronavirus e delle relative linee guida nazionali, verranno apportate delle modifiche. Solo un numero limitato di persone sarà in grado di partecipare alle udienze nel complesso giudiziario di Schiphol", ha riferito la corte in una nota, aggiungendo che sarà possibile assistere in diretta streaming al processo. Le persone con lievi sintomi di raffreddore non potranno accedere all'edificio Schiphol e il centro stampa sarà chiuso. Tutti i presenti dovranno mantenere una distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altro, si legge, inoltre, nella nota. L’Mh17 che operava la tratta Amsterdam a Kuala Lumpur è stato abbattuto il 17 luglio 2014, mentre sorvolava il territorio controllato da separatisti filorussi nell'Ucraina orientale. Tutti i 298 passeggeri e membri dell'equipaggio sono rimasti uccisi. Il gruppo investigativo congiunto (Jit), incaricato di portare avanti le indagini sul caso, ha riferito che a causare l’incidente è stato un missile prodotto nella base militare russa di Kursk. Lo scorso giugno tre cittadini russi e un ucraino sono stati accusati di aver ucciso le 298 persone a bordo. (Beb)