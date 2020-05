Roma: Atac, vandalizzati segnaposti per fase 2 su bus e treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danneggiati i segnaposti che Atac aveva predisposto in vista della fase 2 su autobus e tram. Come dalle norme nazionali e regionali, Atac ha iniziato già da alcuni giorni ad apporre all'interno dei mezzi dei segnaposto adesivi per ottemperare agli obblighi di distanziamento. Nelle ultime ore, però, l'azienda ha registrato numerosi atti vandalici a bordo di alcuni bus e treni, dove questi segnaposto sono stati rimossi o strappati, "costringendo i tecnici a intervenire nuovamente, con spreco di tempo e di denaro". Lo rende noto l'azienda dei trasporti capitolina. "Atac, anche considerando l'imminente avvio della fase 2, invita tutti i cittadini a collaborare con l'azienda non soltanto rispettando rigorosamente le norme indicate, ma anche adottando comportamenti che siano improntati a un doveroso senso civico. Senza la collaborazione dei cittadini è impossibile cercare di garantire un servizio il più possibile coerente con le esigenze della complessità del momento che stiamo vivendo".(Com)