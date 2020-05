Armenia: coronavirus, dal 4 maggio revocate le restrizioni agli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia ha in programma di revocare le restrizioni agli spostamenti introdotte a causa della pandemia di Covid-19 a partire da lunedì 4 maggio. Lo ha detto oggi il viceministro dell'Economia, Varos Simonyan, secondo cui “tutti i cittadini sul territorio armeno potranno muoversi liberamente. Allo stesso tempo, rimarrà in vigore il divieto di trasporto pubblico a causa del rischio di diffusione dei contagi", ha detto Simonyan nel corso di un briefing con la stampa. Secondo il viceministro, quasi tutte le restrizioni sul commercio al dettaglio e all'ingrosso saranno revocate, ma i centri commerciali rimarranno chiusi ancora per qualche tempo. "Verranno aperti tutti i settori dell'industria manifatturiera. Sarà consentita l’apertura di tintorie, parrucchieri e saloni di bellezza e riprenderà la produzione di tessuti, mobili, scarpe, oltre alle attività di stampa", ha aggiunto Simonyan. Il viceministro ha concluso specificando che riapriranno i locali di ristorazione con uno spazio all’aperto, mentre quelli al coperto, i bar e le caffetterie rimarranno chiusi per il momento. In Armenia è in vigore uno stato d’emergenza che, secondo i piani del governo, sarà revocato il 14 maggio. Sono 2.148 i casi totali di Covid-19 registrati in Armenia, mentre 33 sono le vittime dei contagi.(Res)