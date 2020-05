Energia: Wirth (Chevron), non intendiamo chiudere le nostre attività in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statunitense Chevron non intende chiudere tutte le operazioni attive in Venezuela. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Mike Wirth, all’emittente televisiva “Cnbc”, pochi giorni dopo che l'amministrazione del presidente Donald Trump ha vietato alla principale compagnia petrolifera statunitense di effettuare trivellazioni o trasportare petrolio nel paese sudamericano. Wirth ha spiegato che le disposizioni del dipartimento del Tesoro Usa limitano solo alcune delle attività di Chevron e non impongono di lasciare il paese, dove la compagnia svolge solo un ruolo partner ad altre due imprese. L’ordinanza del dipartimento del Tesoro Usa consente a Chevron di “liquidare” le sue attività in Venezuela entro il primo dicembre. Qualora la scadenza non dovesse essere prorogata, costringerebbe la società californiana a lasciare il Venezuela dopo circa un secolo di attività nel paese sudamericano. "Abbiamo intenzione di rispettare, ovviamente, le indicazioni del governo ma non stiamo chiudendo le attività o lasciando il paese", ha dichiarato Wirth, specificando che Chevron si sta limitando a “liquidare alcune sue attività". (Nys)