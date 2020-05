Turismo: Georgia, governo pronto a varare piano di assistenza a imprese del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo georgiano sta preparando un piano specifico di misure di sostegno alle imprese del settore turistico e ricettivo per favorire l’arrivo di visitatori nel paese caucasico una volta conclusasi l’emergenza della pandemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro dell’Economia georgiano, Natia Turnava, secondo cui "mentre altre imprese possono riprendersi rapidamente, è probabile che il turismo troverà delle difficoltà a causa delle restrizioni legate al coronavirus, dato che non tutti i paesi supereranno la pandemia nello stesso momento. Ecco perché stiamo preparando uno specifico piano anti-crisi per l'industria del turismo che differisce da un normale piano anti-crisi", ha detto Turnava nel corso di una conferenza stampa. Secondo il ministro georgiano, il settore del turismo è stato una fonte essenziale di entrate e posti di lavoro per l'intera nazione e, pertanto, deve essere sostenuto in modo speciale. "Faremo di tutto per preparare l'industria del turismo ai requisiti necessari nel periodo post-coronavirus. Saremo uno dei primi paesi ad aprire dei corridoi sicuri con altri paesi e ripristinare il flusso turistico, ma ciò richiede uno sforzo particolare", ha detto Turnava. (Rum)