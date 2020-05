Coronavirus: in Abruzzo 18 nuovi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2.948 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Lo ha comunicato il Servizio prevenzione e tutela della salute dell'assessorato regionale alla Sanità. Rispetto a ieri si registra un aumento di 18 casi su un totale di 1.229 tamponi analizzati (1.4 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 7 su un totale di 1.035 tamponi analizzati (0.67 per cento). 297 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (40 in provincia dell'Aquila, 98 in provincia di Chieti, 119 in provincia di Pescara e 40 in provincia di Teramo), 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1.598 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (82 in provincia dell'Aquila, 493 in provincia di Chieti, 779 in provincia di Pescara e 244 in provincia di Teramo). (segue) (Ren)