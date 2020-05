Coronavirus: in Abruzzo 18 nuovi positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 324 pazienti deceduti (+4 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 83enne di Pescara, una 76enne di Cepagatti, una 89enne di Casalincontrada, un 91enne di Chieti (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 713 guariti (+18 rispetto a ieri, di cui 218 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 495 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 39385 test, di cui 33780 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 760 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1307 alla Asl di Pescara e 638 alla Asl di Teramo. I 18 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 4 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 13 alla Asl di Pescara e 1 alla Asl di Teramo. (Ren)