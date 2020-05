Azerbaigian: coronavirus, estesa la serrata sino al 31 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità azerbaigiane hanno esteso la serrata per contrastare l’epidemia nazionale di Covid-19 sino al 31 maggio. Lo ha riferito oggi la task force che opera sotto l’egida del governo di Baku. "Dopo aver analizzato l'attuale situazione sanitaria ed epidemiologica in Azerbaigian, le misure preventive attuate in altri Stati, nonché le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in merito al coronavirus, la durata della quarantena è stata estesa sino alla mezzanotte del 31 maggio”, si legge in una nota della task force. È stato deciso, inoltre, di attenuare alcune restrizioni alla luce dell’andamento delle guarigioni e della velocità con cui il virus si sta diffondendo tra la popolazione. Il 4 maggio, nelle città di Baku, Sumgait, Lankaran e Absheron saranno ripristinate le attività dei dipendenti pubblici e verranno riaperte alcune attività commerciali. (Res)