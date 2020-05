Tunisia-Ue: relazioni bilaterali al centro colloquio tra Saied e presidente Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra la Tunisia e l’Unione europea sono state al centro del colloquio telefonico tra il capo dello Stato tunisino, Kaies Saied, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Secondo quanto si legge in una nota della presidenza tunisina, i due hanno discusso anche in merito alla crisi derivante dalla pandemia di Covid-19, concordando sul fatto che le chiusure dei confini e il contenimento dei sanitari sono misure insufficienti e non possono durare a lungo. A questo proposito, il presidente Saied ha spiegato i motivi che hanno motivato la sua iniziativa di presentare un progetto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In questa iniziativa viene lanciato un invito a sostituire gli approcci tradizionali e il senso stretto del concetto di sicurezza. Da parte sua il presidente del Consiglio europeo ha espresso il suo sostegno a questa iniziativa, sottolineando la necessità che alcuni Stati, in particolare le grandi potenze, di superare i loro disaccordi. Durante il colloquio, Saied e Michel hanno anche discusso in merito alla crisi in corso in Libia. Su questo argomento il presidente della Repubblica tunisina ha sottolineato che la complicazione della situazione non è altro che il risultato di interferenze straniere, insistendo nel riaffermare che la soluzione può essere trovata solo tra i libici. Kais Saied ha ricordato la posizione della Tunisia a favore della legalità internazionale e la necessità di raggiungere una soluzione interna alla crisi in Libia, lontano da qualsiasi interferenza straniera.(Tut)