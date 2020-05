Carceri: Cantalamessa (Lega), ora si dimetta Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del capo del Dipartimento affari penitenziari (Dap) Francesco Basentini "per quanto opportune, arrivano fuori tempo massimo". Lo afferma il capogruppo della Lega in commissione Antimafia, Gianluca Cantalamessa. "Tanti boss mafiosi condannati al 41-bis se la stanno in ogni caso spassando ai domiciliari. La responsabilità politica è però del ministro Bonafede che, senza alcuno scrupolo, resta ancora incollato alla sua poltrona. Ci aspettiamo le sue dimissioni", aggiunge.(Rin)