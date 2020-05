Tunisia: ministro Esteri riceve ambasciatore Belgio, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni di cooperazione e amicizia tra Tunisia e Belgio a livello bilaterale e nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea sono state al centro dell’incontro tra il ministro degli Affari esteri, Noureddine Erray, e l'ambasciatore del Belgio a Tunisi, Christophe de Bassompierre. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri, durante il colloquio il ministro e il diplomatico belga hanno discusso su come rafforzare i meccanismi di consultazione politica su questioni internazionali di interesse comune. Da parte sua Erray ha sottolineato la determinazione della Tunisia a diversificare le prospettive di cooperazione con il Belgio. "Un paese amico in tutti i campi, in particolare in quello economico e commerciale", ha sottolineato il ministro, accogliendo con favore il sostegno fornito dal Belgio nel quadro degli organi dell'Unione europea. Da parte sua, l'ambasciatore belga ha sottolineato la solidità delle relazioni tra i due paesi, confermando l'impegno del Belgio a rafforzare la cooperazione bilaterale con la Tunisia in tutti i settori.(Tut)