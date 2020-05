© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato sta mettendo in campo risorse eccezionali per affrontare la crisi e per non lasciare indietro nessuno: lo afferma il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a SkyTg24. Fico dichiara inoltre che il governo è stato costretto a utilizzare i decreti legge, che possono essere emendati dalle Camere. "La centralità è sempre del parlamento", aggiunge Fico.(Rin)